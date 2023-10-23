На Украине сообщили о повреждении ТЭС

Оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине получило повреждения и нуждается в ремонте. Об этом сообщил украинский энергохолдинг «ДТЭК» в своем Telegram-канале.

«Пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК», — отметили в сообщении, не уточнив, какой именно объект получил повреждения.

В компании назвали повреждения серьезными. В энергохолдинге обратили внимание, что ремонтные бригады уже выехали на место происшествия и приступили к работам.

Утром 23 октября стало известно, что в Херсоне взрыв повредил объект критической инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, пострадало «инженерное сооружение в Херсонском районе», а также территория транспортного предприятия и завод. Накануне вечером украинское издание «Зеркало недели» написало о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

В ночь на 23 октября в Одесской, Сумской и Черниговской областях включились сирены воздушной тревоги.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.