Суд вернул следователям дело россиянина об оскорблении мальчика с кепкой с буквой Z

В Екатеринбурге состоялось новое рассмотрение дела мужчины, который оскорбил мальчика с буквой Z на кепке. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает корреспондент из зала суда, правоохранители отказали в ходатайстве прекратить уголовное дело и вернули материалы в следственный отдел по Ленинскому району.

Уголовное дело в отношении екатеринбуржца возбудили после инцидента, произошедшего в апреле. По версии следствия, фигурант схватил 11-летнего мальчика за руку и начал нецензурно ругаться. Причиной стала кепка с буквой Z, которую надел ребенок. О произошедшем полиции сообщила мать пострадавшего.

В рамках уголовного дела мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье о хулиганстве.

Ранее в Крыму арестовали мужчину, который угрожал поджечь работника заправки за кепку с буквой Z.