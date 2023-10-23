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Суд вернул следователям дело россиянина об оскорблении мальчика с кепкой с буквой Z

В Екатеринбурге следователям вернули дело об оскорблении ребенка за букву Z

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Екатеринбурге состоялось новое рассмотрение дела мужчины, который оскорбил мальчика с буквой Z на кепке. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает корреспондент из зала суда, правоохранители отказали в ходатайстве прекратить уголовное дело и вернули материалы в следственный отдел по Ленинскому району.

Уголовное дело в отношении екатеринбуржца возбудили после инцидента, произошедшего в апреле. По версии следствия, фигурант схватил 11-летнего мальчика за руку и начал нецензурно ругаться. Причиной стала кепка с буквой Z, которую надел ребенок. О произошедшем полиции сообщила мать пострадавшего.

В рамках уголовного дела мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье о хулиганстве.

Ранее в Крыму арестовали мужчину, который угрожал поджечь работника заправки за кепку с буквой Z.

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