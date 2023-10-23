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Стало известно об отношении руководителей компаний к подработкам сотрудников

RT: почти 50% работодателей считают, что подработка влияет на основную работу

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Илья Питалев/РИА Новости

Многие руководители компаний считают, что подработка снижает эффективность сотрудников на основном месте работы — об этом заявили 47% представителей организаций, принявших участие в соответствующем исследовании. В обратном убеждены лишь 15% респондентов, передает RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и платформой «Подработка».

38% рекрутеров заявили, что, по их мнению, подработка никак не влияет на основную деятельность работников.

Среди минусов участники опроса называли риск появления конфликта интересов (44%). Также 44% выразили опасение, что работники могут использовать ресурсы компании, а 38% отметили, что переживают за быстрое выгорание сотрудников. О снижении результативности заявили 36% респондентов.

При этом есть компании, которые отмечают плюсы от дополнительной занятости своих сотрудников. К примеру, 71% респондентов отметили, что это позволяет людям получить дополнительный заработок, 41% считают, что таким образом сотрудники нарабатывают новый опыт и полезные контакты. Еще 22 % участников опроса полагают, что подработка разнообразит рабочие задачи, а 19% назвали ее профилактикой выгорания.

В целом треть представителей компании заявили, что их работники подрабатывают и не скрывают этого.

В опросе принимали участие более 350 руководителей, HR-директоров и рекрутеров со всех регионов страны.

Напомним, по данным специалистов, этой осенью выгоднее всего подрабатывать в сфере администрирования и консультирования. В этих направлениях уровень зарплат вырос в 1,8 и 1,6 раза соответственно.

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