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В Госдуме призвали создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников

RT: Милонов предложил создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников

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Depositphotos

В России необходимо создать горячую линию для защиты пенсионеров от телефонного мошенничества, к этой работе нужно привлечь официальные финансовые организации, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующее предложение он направил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Предполагается, что с помощью телефона горячей линии человек сможет оперативно проконсультироваться со специалистом и сообщить о преступлении.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что, несмотря на предпринимаемые меры, искоренить телефонное мошенничество в стране пока не удалось.
Злоумышленники при этом придумывают новые уловки — к примеру, предлагают пожилым гражданам «обновить» их социальные карты.

«Надо отметить, что основной группой риска являются люди старшего возраста и пенсионеры, привыкшие доверять звонкам из «банка» или от лица, представившегося «сотрудником службы безопасности», — подчеркнул он.

Милонов призвал министра рассмотреть возможность создания горячей линии, добавив, что она помогла бы в предотвращении подобных преступлений.

Напомним, эксперты рекомендуют россиянам не перезванивать на незнакомые номера, чтобы не привлекать внимание мошенников, которые таким образом получают информацию об активности абонента.

Также Центробанк сообщил россиянам о новых видах мошенничества, при которых преступники предлагают жертвам вернуть деньги наличными в приемной регулятора. Они угрожают жертвам списанием денег со счета и призывают перевести их на «безопасный» счет в ЦБ, обещая позднее вернуть деньги.

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