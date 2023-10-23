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Диетолог назвала запрещенные для метеозависимых продукты

Диетолог Соломатина посоветовала метеозависимым отказаться от копченого

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Shutterstock

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что метеозависимым людям лучше отказаться от копченого, соленого и сладкого. Об этом она рассказала радио Sputnik.

По словам диетолога, метеозависимые люди хуже себя чувствуют при перепадах атмосферного давления и смене погоды. В осенний период это ощущается наиболее остро, так как быстрая смена погоды вызывает у метеозависимых людей дискомфорт. В основном их проблемы связаны с сердечно-сосудистой системой.

«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры — жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки — все это сильно вредит сосудам. Надо исключить соль, поскольку она задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления», — поделилась Соломатина.

Она добавила, что метеозависимым людям нужно соблюдать диету постоянно.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Москва оказалась в центральной части циклонического вихря.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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