Диетолог рассказала, как не переедать в холодное время года

В осенне-зимной период люди часто начинают потреблять больше еды, что приводит к лишнему весу при отсутствии физической активности. О том, как не переедать в это время, RuNews24 рассказала диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, причины набора веса в холодное время могут быть психологическими, когда еда служит способом, который поможет снизить интенсивность тяжелых эмоций.

«В осенне-зимний период действительно риск появления определенного эмоционального фона, который будет способствовать повышению аппетита, он высок. Например, это может быть скука, апатия, и еда здесь воспринимается как средство изменения эмоционального состояния», — пояснила специалист.

Кроме того, есть диетологические причины набора веса осенью и зимой, главная из них — несоответствие поступающей энергии в организм к количеству расходуемой энергии. Эксперт отметила, что в этот период снижается физическая активность, потому что люди меньше гуляют и проводят время на улице, однако калорийность рациона при этом не меняется. Поэтому диетолог советует постараться увеличить физическую нагрузку в это время.

Еще одна причина — потребление меньшего количества овощей и фруктов.

«Обратите внимание на замороженные овощи, ягоды, фрукты. Обратите внимание на овощи, которые могут храниться долго: свекла, капуста, морковь, репа. Квашенные и соленые овощи, если не добавляется растительных масел, они также имеют невысокую калорийность, но при этом они содержат пищевые волокна. Что касается фруктов, то обратить следует внимание на цитрусовые, яблоки (осенние сорта). Все это должно составлять не менее 50% от калорийности рациона», — отметила Круглова.

Кроме того, она рекомендует разнообразно питаться, чтобы снизить вероятность переедания, а также использовать витамин D в профилактических целях.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого говорил, что в холодное время года многие стараются есть больше жирной и высококалорийной пищи, чтобы согреться, однако такой способ может навредить здоровью и привести к ожирению. Кроме того, он советовал быть осторожными со слишком горячими напитками и не согреваться с помощью алкоголя.

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