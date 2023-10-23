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Под Хабаровском проверят администрацию школы №16 после роликов с избиением детей

Под Хабаровском СК проверит руководство школы №16 из-за видео с избиением детей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Под Хабаровском Следственный комитет проводит проверку руководства школы №16 из-за кадров, на которых учеников унижают и избивают. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам персонала, директор учреждения не реагирует на жалобы педагогов. Если учитель сообщает о сорванном уроке, по мнению администрации, педагог не смог найти подход к ребенку.

Родители детей надеются, что проверка СК улучшит ситуацию. На данный момент некоторые родители переводят учеников в другие школы.

Внимание правоохранителей школа в поселке Заветы Ильича привлекла после нескольких роликов. На одном из них заметно, как ребенок избивает школьника свернутым спортивным ковриком. При этом одноклассник участников снимал все происходящее на видео, но не помог пострадавшему.

На другом школьницы заставляют девочку встать на колени, сложить руки на груди и извиняться.

Ранее во Франции 183 школьника отстранили от занятий за экстремизм.

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