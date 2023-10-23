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Стали известны самые популярные экосистемные подписки у россиян

Более трети россиян используют экосистемные подписки

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Shutterstock

В июле-сентябре 2023 аудитория, пользующаяся экосистемными подписками, выросла до 40% россиян против 37% во втором квартале 2023 года. При этом доля платящих за них пользователей также выросла с 25% до 28%, свидетельствуют данные исследования международной компании GfK.

В исследовательской компании отмечают, что общий рост подписчиков не сказался на позициях топ-3. Так, самой популярной экосистемной подпиской на рынке остается Яндекс Плюс. В третьем квартале 2023 года ей пользуются 22,4% опрошенных против 20,6% во втором квартале. Доля платных подписчиков Яндекс Плюс также выросла с 15,3% до 17,1% горожан соответственно. Также из исследования следует, что наиболее высокий уровень проникновения подписки на экосистемы — в Москве и Санкт-Петербурге (48%).

При этом в тройке лидеров остаются СберПрайм и МТС Premium.

Отмечается, что в онлайн-опросе приняли участие 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек.

Предметом исследования стали 9 экосистемных подписок: Яндекс Плюс, СберПрайм, МТС Premium, Тинькофф Про, VK Combo, YouTube Premium, Озон Premium, Пакет, Мегафон Плюс.

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