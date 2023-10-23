Водитель въехал в толпу пропалестинских протестующих в США

В американском городе Миннеаполис в штате Миннесота водитель протаранил пропалестинскую забастовку. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на организаторов протеста, в акции 22 октября участвовали около пяти тысяч человек. Они легли на дорогу в память о мирных палестинцах.

В полиции пояснили, что, по словам свидетелей, неизвестный на машине въехал в толпу. Один очевидец сообщил, что слышал звук выстрела.

Пока сведений о пострадавших не поступало, водителя автомобиля не арестовали.

На фоне атаки ХАМАС на Израиль и ответной военной операции ЦАХАЛ против сектора Газа в городах Европы и других частей света проходят демонстрации сторонников как Израиля, так и Палестины. Проарабские митинги выходят гораздо масштабнее израильских. В США полиция усилила свое присутствие в еврейских и мусульманских кварталах, рассказала «Газета.Ru».

Ранее спонсоры вузов США стали отказывать в помощи из-за реакции заведений на ситуацию в Израиле.