На Сахалине рабочие упали с 17-го этажа и выжили

На стройке в Южно-Сахалинске рабочие упали с 17-го этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Инцидент произошел на Украинской улице. По предварительной информации, строительные леса не позволили двоим строителям упасть на землю. Они приземлились на конструкцию в районе четвертого этажа.

Трое пострадавших были доставлены в областную больницу. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один – в среднем.

На данный момент точная причина произошедшего неизвестна. По факту произошедшего представители прокуратуры региона начали проверку.

Ранее в Подмосковье мужчина спрыгнул с седьмого этажа военного госпиталя.