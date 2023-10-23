У женщины на собеседовании потребовали отчитываться о безопасном сексе

В Китае рекрутер на собеседовании потребовал у соискательницы присылать фотоотчеты после каждого полового акта. Об этом сообщило South China Morning Post.

Все случилось с девушкой по фамилии Хун из города Дунъин. Она откликнулась на вакансию помощника юриста в социальных сетях. С ней связались и пригласили на онлайн-собеседование.

Проводивший беседу рекрутер спросил ее, когда она планирует забеременеть. Хун сказала, что пока не планирует заводить детей. Тогда рекрутер начал задавать ей личные вопросы, в том числе и о том, как она предохраняется во время секса. Мужчина предложил поставить внутриматочную спираль. Также он заявил, что если девушку наймут, то она должна будет каждый раз отчитываться о безопасном сексе и способе контрацепции. При этом ей постоянно нужно будет присылать фото с подтверждением и датой полового акта.

Девушка возмутилась, но рекрутер пояснил, что беременность причинит серьезные убытки компании: придется тратиться на выплаты по декрету, а также искать и обучать нового сотрудника. А компания не может себе такого позволить из-за экономической ситуации.

Также он предупредил Хун, что дважды в месяц ее будут отправлять в командировки с коллегой-мужчиной, а в целях экономии им будут снимать один номер на двоих.

Соискательница закончила разговор и рассказала об этом собеседовании в соцсетях. Хоть пользователей и возмутила эта история и беспардонное отношение рекрутера, некоторые отметили, что нежелание работодателей нанимать женщин очень распространено в Китае как раз из-за риска, что они уйдут в декрет.

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