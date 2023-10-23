Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дикий лесной кот не дал путешественникам выйти из башни

В Германии дикий лесной кот заблокировал туристов в башне Золлинг

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Путешественникам пришлось задержаться на туристическом объекте в Центральной Германии из-за дикого лесного кота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию района Нортхайм.

Инцидент произошел в башне Золлинг. После прогулки, туристы хотели выйти из здания, но сделать это не получилось из-за дикого животного. Дикий кот сел на лестнице и стал шипеть на путешественников.

«Сотрудники управления полиции Услара сумели отпугнуть лесного кота для обеспечения безопасного выхода из башни Золлинг», — сообщается в публикации.

Дикие животные этого вида, как правило, по своим размерам немного больше домашних котов. Лесные коты пугливы и не выходят к людям.

Ранее в Приморье после реабилитации на волю выпустили редкого лесного кота.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий