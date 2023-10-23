Стало известно, что каждый восьмой должник банка в России обращается за микрозаймами

Среди россиян, у которых есть кредит в банке, почти 13% обращаются в микрофинансовые организации (МФО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

Аналитики провели исследование 1-15 октября, в рамках которого опросили 1500 совершеннолетних россиян, уже имеющих кредит в банке. Из них 5,7% признались, что обращаются в МФО с целью «перекредитования». Совокупно так или иначе в МФО обращались 12,6% опрошенных. А никогда не брали микрозаймы 87,4% респондентов.

Те, кто обращался за микрозаймом для погашения долга в банке, чаще всего (76%) идут на это из-за задержки зарплаты или непредвиденной жизненной ситуации, отметили опрошенные. Остальные 24% затруднились с ответом или указали другие причины.

Директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев отметил, что обращение за микрозаймами в исследовании показывает потребность граждан в микрокредите. Не факт, что его могли одобрить в организациях.

До этого стало известно, что половина россиян — 50,3% — готовы взять кредит для покупки или ремонта недвижимости. При этом каждый шестой – 16,6% — не готов обращаться за займом ни при каких условиях.

Ранее микрофинансовые организации ужесточили требования к заемщикам.