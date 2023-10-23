В России предложили ввести единые правила отстрела животных в заповедниках

Экспертный совет по заповедному делу обратился в Минприроды России с предложением уточнить и закрепить правила отстрела и отлова животных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), к которым относятся заповедники, заказники и национальные парки, пишет газета «Известия», ссылаясь на соответствующее обращение этой общественной организации.

Регуляционные мероприятия на таких территориях необходимы для изменения или сохранения численности отдельных видов. Они помогают обеспечить экологический баланс и должны быть научно обоснованы, говорится в письме совета.

С помощью отлова или отстрела можно регулировать численность животных. Рассматривать такую меру следует как исключительную и допускать только в отдельном случае, напомнили авторы документа. Например, если численность одного животного чересчур увеличилась и угрожает охраняемым природным комплексам.

«История отечественного заповедного дела за последние 50 лет изобилует многочисленными примерами необоснованного, базирующегося на ошибочных представлениях, непродуманного и неэффективного проведения регуляционных мероприятий на ООПТ федерального значения», — сказано в письме совета.

Авторы обращения отметили, что при принятии таких решений необходимо тщательнее просчитывать риски, чтобы избежать нежелательных экологических последствий, возможностей для коррупции и браконьерства, а еще негативного имиджа территории в глазах местного населения. Они призвали разработать и принять нормативно-правовой акт, который регламентирует организацию и проведение мероприятий по регулированию численности диких животных в нацпарках и заповедниках.

Как считают эксперты, в этом документе нужно установить исчерпывающий перечень случаев, когда такие мероприятия можно проводить, какие научные обоснования и документы для этого потребуются, кто может принимать в них участие. Для рассмотрения заявок на отлов или отстрел животных следует создать при Минприроды экспертную комиссию из независимых специалистов. По мнению авторов письма, информацию о принятых решениях надо публиковать на сайте министерства. В ведомстве уже изучают предложения совета.

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