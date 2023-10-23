В Кировоградской области Украины произошли взрывы

Несколько взрывов произошли на территории Кировоградской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

В публикации указано, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). При этом, согласно официальному ресурсу для оповещения населения, в настоящее время в области объявлена воздушная тревога.

По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины, особый режим был введен на территории Кировоградской области в 1:41 (совпадает с мск). Другие подробности о ситуации в регионе не уточняются.

Вечером 22 октября украинское агентство ТСН сообщило о взрывах в Киевской области. В материале говорилось, что взрывы произошли в городе Вышгороде. Однако иные детали не раскрывались.

Позже стало известно о взрывах на территории Сумской области. Согласно информации украинского телеканала «Дом», воздушная тревога в регионе не объявлялась.

В ночь на 23 октября в двух регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги. О возможной опасности предупредили жителей Сумской и Черниговской областей.

Ранее в Днепропетровской области в результате взрыва повреждения получил промышленный объект.