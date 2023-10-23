Израиль не передаст гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Израиль не станет передавать никакую гуманитарную помощь сектору Газа и будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам со стороны других стран. Об этом сообщает газета Haaretz, ссылаясь на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль не будет предоставлять никакую гуманитарную помощь сектору Газа и будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам со стороны других стран», — цитирует издание отрывок заявления канцелярии.

До этого министерство обороны Израиля сообщило, что всю поступающую в сектор Газа гуманитарную помощь проверяют на наличие оружия.

Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыли в анклав через КПП «Рафах» 21 октября.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.