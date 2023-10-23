Король Бахрейна пожертвовал $8,5 млн на помощь жителям сектора Газа

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа пожертвовал $8,5 млн на помощь палестинцам, проживающим на территории сектора Газа. Об этом сообщила газета Arab News.

В материале указано, что 20 октября государственный телеканал запустил марафон под названием «День солидарности с нашим народом в Газе — мы с вами». Проект реализуется в сотрудничестве с Национальным комитетом поддержки палестинцев в секторе Газа, а также Королевским гуманитарным фондом Бахрейна (RHF).

При этом глава государства также принял участие в национальной кампании, передав организаторам $8,5 млн. Кроме того, наследный принц страны Салман бен Хамад Аль Халифа пожертвовал $1,3 млн.

Как отметил представитель короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи шейх Насер бен Хамад Аль Халифа, данный проект призван продемонстрировать непоколебимую поддержку Бахрейном палестинского народа. Он стал первым, кто сделал вклад в эту кампанию и пожертвовал около $266 тыс.

Согласно информации, предоставленной генеральным секретарем RHF Мустафой Аль Сайедом, всего в ходе телемарафона было собрано более $16 млн. Один из организаторов программы добавил, что в настоящее время идет подготовка к отправке гуманитарной помощи палестинцам в зоне боевых действий.

Ранее на территорию сектора Газа проехала очередная колонна из 14 грузовиков с гуманитарной помощью.