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В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины

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Сирены воздушной тревоги сработали в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального онлайн-ресурса, предназначенного для оповещения населения.

По имеющейся информации, особый режим действует на территории Сумской области. В то же время о возможной опасности предупредили жителей Черниговской области.

Другие подробности о ситуации в указанных регионах не уточняются.

22 октября в трех украинских областях также сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим действовал в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях в период с 19:25 до 19:28 (совпадает с мск).

Позже стало известно, что власти объявили воздушную тревогу в Киевской области. Сирены сработали в 21:03 (совпадает с мск), а спустя час местное агентство ТСН сообщило о взрыве в регионе.

В этот же день украинский телеканал «Дом» сообщил, что в Сумской области произошли несколько взрывов. При этом в тот момент воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Иные подробности произошедшего пока не раскрывались. Более того, администрация области не стала давать никаких комментариев по поводу ситуации на данной территории.

Ранее в Днепропетровской области Украины в результате взрыва оказался поврежден инфраструктурный объект.

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