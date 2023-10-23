В Москве водителей предупредили о тумане в ночь на 23 октября

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвал водителей соблюдать осторожность и скоростной режим, так как в ночь на 23 октября в городе ожидается туман. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно данным МЧС, туман в российской столице будет наблюдаться в период с 21:00 22 октября до 1:00 23 октября. При этом в некоторых районах Москвы видимость составит всего 200-700 метров.

«Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров», — говорится в заявлении столичного департамента.

22 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первый день недели в Москве будет теплым. Однако позже в городе наступит похолодание, а в выходные может выпасть снег.

Как сказал специалист, 23 октября температура воздуха в столице составит от + 6°C до + 11°C. Тем не менее уже с 25 октября в населенном пункте похолодает до - 4°C, начнутся дожди с мокрым снегом.

Ранее в Москве выпал первый снег.