Колонна с гуманитарной помощью проехала в сектор Газа

Колонна, состоящая из не менее 14 грузовиков с гуманитарной помощью, проехала в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с анклавом, передает телеканал CNN.

Как сообщил CNN представитель Палестинского общества Красного Полумесяца в секторе Газа, содержимое грузовиков было перегружено в автомобили. По его словам, они доставят гумпомощь на склады Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которые находятся в Газе.

До этого министерство обороны Израиля сообщило, что всю поступающую в сектор Газа гуманитарную помощь проверяют на наличие оружия.

Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыли в анклав через КПП «Рафах» 21 октября.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.