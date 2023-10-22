Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что украинские власти закрыли две из трех больниц в городе Херсоне.

Он заявил, что речь идет о больницах водников и ХБК. По словам главы региона, все врачи этих лечебных заведений направлены работать в медкомиссии военкоматов.

До этого сообщалось, что группа наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые входят в состав «Кавказского легиона», захватила два квартала дорогостоящих особняков в престижном районе Херсона.

С ноября прошлого года Херсон находится под контролем Украины.

Ранее Сальдо рассказал о преобразованиях в Херсонской области.