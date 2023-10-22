Проезд автотранспорта по Крымскому мосту остановлен второй раз за воскресенье

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Сообщение о приостановке движения было опубликовано в 8:50 по московскому времени.

Как уточнил агентству РИА Новости источник в Минтрансе Крыма, перекрытие движения связано с ремонтными работами.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту до этого перекрывалось 17 октября.

До этого руководитель Министерства транспорта республики Крым Николай Лукашенко заявлял, что работа паромной переправы в Керченском проливе приостановлена из-за сильного ветра.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.