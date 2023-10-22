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На Украине объявлена воздушная тревога

На Украине в нескольких регионах страны объявлена воздушная тревога

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Global Look Press

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что сирены звучат в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных украинским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

Также отмечается, что сигнал тревоги произошел в этих регионах с 19:25 по 19:28 (совпадает с мск).

22 октября глава администрации Херсона Роман Мрочко заявлял, что в городе произошли взрывы.

Накануне согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Глава областного совета Днепропетровской области Николай Лукашук сообщал в своем Telegram-канале, что в регионе был поврежден объект инфраструктуры.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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