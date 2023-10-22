В Симферополе побит температурный рекорд

В Симферополе установлены новый температурный рекорд для 22 октября, воздух в городе прогрелся до + 30°C. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный гидрометцентр.

«В Симферополе сегодня был побит абсолютный температурный рекорд для 22 октября за последние 100 с лишним лет наблюдений», — сообщили там.

Предыдущий рекорд для 22 октября был установлен в городе в 1916 году, тогда воздух прогрелся до плюс + 26,5 °C.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что неделя в Москве стартует с тепла и осадков, но после наступит похолодание, а в выходные начнутся снегопады. По его словам, следующая неделя в Центральной России начнется с мощного потепления и обложных дождей.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что погода на грядущей неделе в столице будет комфортной. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что со среды, 25 октября, в московском регионе ожидается погода как метеорологической зимой.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.