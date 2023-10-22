Неделя в Москве начнется с тепла, а закончится снегопадом

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что неделя в Москве стартует с тепла и осадков, но после наступит похолодание, а в выходные начнутся снегопады.

По его словам, следующая неделя в Центральной России начнется с мощного потепления и обложных дождей.

«В понедельник даже ночью будет не ниже + 1°C - + 6°C, а в дневные часы температура повысится до + 6°C — + 11°C», — сказал Тишковец.

Он добавил, что во вторник резко начнется похолодание, к дождю начнут примешиваться заряды мокрого снега.

Эксперт отметил, что со среды и до пятницы включительно жителей региона ждет сухая и относительно солнечная погода — ночью от 0°C до - 5°C, днем от - 1°C до - 4°C.

В выходные зарядят мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что погода на грядущей неделе в столице будет комфортной.

Ранее в Гидрометцентре объявили о начале предзимья в некоторых российских регионах.