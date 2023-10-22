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В главном здании МГУ вспыхнул пожар

В хранилище книг главного здания МГУ вспыхнул пожар

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Москве в хранилище книг главного здания МГУ вспыхнул пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В экстренные службы поступило сообщение о задымлении в хранилище книг на четвертом этаже здания, сообщает агентство. Спасатели направили на место силы по повышенному рангу сложности.

Возгорание на площади 10 квадратных метров в хранилище книг потушили примерно за 25 минут. В результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Москве на Ленинском проспекте во время движение загорелся автобус. В момент инцидента пассажиров не было в салоне. Сообщается также, что транспортное средство не попадало в ДТП. Специалисты занимаются выяснением причин возгорания.

Ранее крупный пожар произошел в автосервисе на востоке Москвы.

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