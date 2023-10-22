Минздрав Газы попросил у жителей топлива для больниц

Министерство здравоохранения сектора Газа призвало владельцев автозаправочных станций и всех, у кого есть дизельное топливо, поделиться им с больницами ради спасения раненых, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства.

«Мы призываем владельцев АЗС и всех граждан, у которых осталось какое-либо количество дизельного топлива, немедленно обратиться в больницы и пожертвовать его для спасения жизней раненых и больных», — призвали в Минздраве.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению урегулирования палестино-израильского конфликта, завершился согласием участников по вопросу доставки помощи в сектор Газа. Однако на КПП «Рафах» на границе Египта с анклавом до сих пор стоят грузовики с гуманитарным грузом для пострадавших жителей региона. В Минздраве Палестины сообщают, что медикаментов и топлива просто не осталось.

Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыли в анклав через египетский КПП «Рафах» 21 октября. Большая часть гумпомощи — 200 фур — не может проехать в сектор, поскольку Израиль ее не пропускает.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».