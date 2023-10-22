Суд арестовал двоих обвиняемых в нападениях на прохожих в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал двоих обвиняемых в нападениях на прохожих фигурантов уголовного дела. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В отношении молодых людей, один из которых является несовершеннолетним, возбудили уголовные дела о хулиганстве. Обоих арестовали на срок до 17 декабря 2023 года.

По версии обвинения, юноши были соучастниками нападения на прохожего у дома на Ленинском проспекте. Следователи также обратили внимание, что действия обвиняемых оказались зафиксированы на видео. Позже его опубликовали в интернете с целью создания «общественного напряжения населения Санкт-Петербурга по национальному признаку».

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