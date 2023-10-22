В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сказано в сообщении.

20 октября губернатор Севастополя в своем Telegram-канале также сообщал о воздушной тревоге в городе.

До этого Развожаев заявлял, что в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Спустя 16 минут она была отменена.

Позднее он говорил, что в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. По его словам, ни люди, ни инфраструктура не пострадали.

В сентябре Вооруженные силы Украины совершили удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе крылатыми ракетами. Уточнялось, что корабли и объекты в Севастопольской бухте пытались атаковать три безэкипажных катера. Патрульный корабль «Василий Быков» поразил все морские дроны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.