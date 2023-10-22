Поселок Теткино в Курской области частично остался без света из-за обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что пограничный поселок Теткино в регионе подвергся обстрелу с украинской стороны, в результате из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт частично остался без света.

В сообщении говорится, что днем 22 октября со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино. Пострадавших в результате происшествия нет.

«Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света», — написал Старовойт.

Также ущерб получил один частный дом.

Отмечается, что аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения.

Украинская сторона пыталась атаковать территорию России 28 дронами в ночь на 18 октября. Средства ПВО отразили атаку, однако в Курской области обломки дрона незначительно повредили здание школы, в Белгородской области повреждена линия электропередачи, а на территории военного госпиталя в Балашихе нашли дрон-разведчик.

Ранее в российском регионе сбили рекордное число дронов из огнестрельного оружия.