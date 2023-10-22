Мошенники при помощи новой схемы обокрали чемпионку мира по синхронному катанию

Мошенники при помощи новой схемы обокрали 25-летнюю чемпионку мира по синхронному катанию Анну Шкурдай на 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Shot, в Telegram девушка наткнулась на чат, в котором обещали платить за выполнение незначительных заданий в интернете. Спортсменка решила попробовать ради развлечения. Ей попадались задачи, связанные с бронированием отелей.

Сначала все шло хорошо, но потом стоимость отелей начала расти и за каждое бронирование списывалась огромная комиссия в несколько десятков тысяч рублей. В якобы службе поддержки спортсменке сказали, что после завершения цепочки заданий все средства вернутся на ее счет.

В результате с банковской карты девушки сняли 400 тысяч рублей в счет якобы комиссии и сообщили, что она не уложилась в сроки. Общая сумма, которую аферисты смогли выманить, составила около 700 тысяч рублей.

После списания нескольких сотен тысяч рублей девушка поняла, ее обманывают. Сейчас полиция ищет преступников.

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