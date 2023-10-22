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Вторая партия грузовиков с гумпомощью пересекла КПП «Рафах»

Семнадцать грузовиков с гумпомощью проехали через КПП «Рафах» в Газу

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Reuters

Семнадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа из Египта через КПП «Рафах», сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

Отмечается, что среди грузовиков три машины Египетского общества Красного Полумесяца. Это уже вторая партия с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, которая прошла через «Рафах». Первая партия медикаментов и продовольствия на 20 грузовиках прошла через этот же КПП накануне вечером.

21 октября Египет разрешил пропуск гумпомощи для Газы через свою территорию.

19 октября в египетской город Эль-Ариш прилетел спецборт Ил-76 МЧС России с гумпомощью для сектора Газы.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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