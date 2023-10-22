Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестные подорвали опору ЛЭП в российском регионе

Shot: неизвестные подорвали опору ЛЭП под Самарой

close
100%
Depositphotos

Под Самарой неизвестные совершили подрыв опоры ЛЭП при помощи СВУ (самодельного взрывного устройства). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на высоковольтной линии «Азот – Бугульма» недалеко от села Мулловка в Елховском районе. Электромонтер во время обхода заметил повреждения у одной из опор — на место прибыли полицейские и специалисты.

По результатам осмотра выяснилось, что опору ЛЭП взорвали при помощи СВУ, пластиковые обломки которого нашли на месте происшествия. Злоумышленники использовали около килограмма взрывчатого вещества.

Нанесенные опоре повреждения никак не повлияли на работу ЛЭП, сообщает Shot. Взрыв произошел не раньше пяти месяцев назад — во время последнего осмотра в мае объект был в порядке.

Ранее в ФСБ назвали число обезвреженных на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС устройств.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий