Неизвестные подорвали опору ЛЭП в российском регионе

Под Самарой неизвестные совершили подрыв опоры ЛЭП при помощи СВУ (самодельного взрывного устройства). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на высоковольтной линии «Азот – Бугульма» недалеко от села Мулловка в Елховском районе. Электромонтер во время обхода заметил повреждения у одной из опор — на место прибыли полицейские и специалисты.

По результатам осмотра выяснилось, что опору ЛЭП взорвали при помощи СВУ, пластиковые обломки которого нашли на месте происшествия. Злоумышленники использовали около килограмма взрывчатого вещества.

Нанесенные опоре повреждения никак не повлияли на работу ЛЭП, сообщает Shot. Взрыв произошел не раньше пяти месяцев назад — во время последнего осмотра в мае объект был в порядке.

Ранее в ФСБ назвали число обезвреженных на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС устройств.