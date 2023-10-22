Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Молдавии фермеры попросили ввести режим ЧП в области сельского хозяйства

Молдавские фермеры призвали ввести режим ЧП из-за проблем с закрытием кредитов

close
100%
Lindsay Morris/Reuters

Молдавские аграрии просят ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства на фоне проблем с погашением кредитов, объяснил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кишиневе состоялся Республиканский конгресс аграриев, где было свыше 600 фермеров. Участники мероприятия затронули имеющиеся проблемы, которые связаны с проблемами погашения кредитов из-за неурожая.

«Каждый день нам поступают звонки от фермеров, чью собственность конфисковали банки, поставщики и кредиторы, другие даже теряют свои дома. Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе», — пояснил Мирзенко.

По словам собеседника агентства, введение режима ЧП в указанном секторе позволит освободить работников агропромышленного сектора от финансовой нагрузки.

Кроме того, на съезде фермерами принята резолюция, требующая инициирования процедуры о признании неплатежеспособности аграриев.

Текущем летом стало известно, что фермеры Молдавии 30 августа планировали выйти на акцию протеста в Кишиневе.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий