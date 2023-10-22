В Молдавии фермеры попросили ввести режим ЧП в области сельского хозяйства

Молдавские аграрии просят ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства на фоне проблем с погашением кредитов, объяснил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кишиневе состоялся Республиканский конгресс аграриев, где было свыше 600 фермеров. Участники мероприятия затронули имеющиеся проблемы, которые связаны с проблемами погашения кредитов из-за неурожая.

«Каждый день нам поступают звонки от фермеров, чью собственность конфисковали банки, поставщики и кредиторы, другие даже теряют свои дома. Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе», — пояснил Мирзенко.

По словам собеседника агентства, введение режима ЧП в указанном секторе позволит освободить работников агропромышленного сектора от финансовой нагрузки.

Кроме того, на съезде фермерами принята резолюция, требующая инициирования процедуры о признании неплатежеспособности аграриев.

Текущем летом стало известно, что фермеры Молдавии 30 августа планировали выйти на акцию протеста в Кишиневе.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.