ВСУ за сутки выпустили по трем районам Белгородской области почти 30 снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 27 снарядов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его данным, ВСУ за прошедшие сутки обстреляли хутор Старый в Волоконовском районе 25 снарядами, по одному снаряду выпущено по автомобильным пунктам пропуска в Белгородском районе и Шебекинском округе.

За день обошлось без пострадавших и разрушений.

Накануне Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по двум приграничным районам Белгородской области 15 снарядов. По его словам, под обстрел украинских военных попала окраина хутора Старый в Волоконовском. Там зафиксировали 7 гранатометных выстрелов и 6 минометных снарядов. Гладков добавил, что два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье» также выпустили по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район в ДНР.