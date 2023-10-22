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ВСУ за сутки выпустили по трем районам Белгородской области почти 30 снарядов

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по трем районам Белгородской области 27 снарядов

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 27 снарядов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его данным, ВСУ за прошедшие сутки обстреляли хутор Старый в Волоконовском районе 25 снарядами, по одному снаряду выпущено по автомобильным пунктам пропуска в Белгородском районе и Шебекинском округе.

За день обошлось без пострадавших и разрушений.

Накануне Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по двум приграничным районам Белгородской области 15 снарядов. По его словам, под обстрел украинских военных попала окраина хутора Старый в Волоконовском. Там зафиксировали 7 гранатометных выстрелов и 6 минометных снарядов. Гладков добавил, что два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье» также выпустили по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район в ДНР.

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Обстрелы Белгородской области
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