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На юго-востоке Австралии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Австралии

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Александр Кряжев/РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Австралии в штате Виктория. Об этом сообщает телеканал 9News.

Уточняется, что землетрясение произошло после полуночи 22 октября. Подземные толчки ощущались на обширной территории от столицы штата Мельбурна до острова Тасмания.

По данным телеканала, землетрясение разбудило тысячи людей, в магазинах товары попадали с полок на пол. Кроме того, есть повреждения домов и построек — на некоторых из них осыпалась черепица.

Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

До этого Национальная сейсмологическая служба Мексики сообщила о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло на территории штата Герреро на юге страны вечером 21 октября.

Сообщалось также, что на юге Непала сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2.

Ранее фанаты Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность на ее концерте в Сиэтле.

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