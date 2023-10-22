Военнослужащий требовал открыть «пассажирскую дверь» на рейсе Владивосток--Москва

Пассажирский самолет выполнял рейс из Владивостока в Москву в ночь на 22 октября, однако полет пришлось прервать из-за мужчины, требовавшего открыть «пассажирскую дверь» прямо на высоте. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, спустя несколько часов после взлета 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из приморских частей начал мешать экипажу своим поведением.

«Когда бортпроводники попытались его успокоить, он пошел в кабину пилотов решать вопросы с командиром судна», — добавили в издании.

Вскоре командир воздушного судна проинформировал диспетчеров о конфликте на борту, совершив экстренную посадку на запасной аэродром в Красноярске.

После приземления на борт поднялись сотрудники полиции и сняли мужчину с рейса.

До этого учебный самолет экстренно сел в поле под Оренбургом из-за неполадок с двигателем. В какой-то момент экипаж самолета зафиксировал неустойчивую работу двигателя, которая сопровождалась падением его мощности.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.