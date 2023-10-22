Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военнослужащий требовал открыть «пассажирскую дверь» на рейсе Владивосток--Москва

Baza: самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за мужчины

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Пассажирский самолет выполнял рейс из Владивостока в Москву в ночь на 22 октября, однако полет пришлось прервать из-за мужчины, требовавшего открыть «пассажирскую дверь» прямо на высоте. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, спустя несколько часов после взлета 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из приморских частей начал мешать экипажу своим поведением.

«Когда бортпроводники попытались его успокоить, он пошел в кабину пилотов решать вопросы с командиром судна», — добавили в издании.

Вскоре командир воздушного судна проинформировал диспетчеров о конфликте на борту, совершив экстренную посадку на запасной аэродром в Красноярске.

После приземления на борт поднялись сотрудники полиции и сняли мужчину с рейса.

До этого учебный самолет экстренно сел в поле под Оренбургом из-за неполадок с двигателем. В какой-то момент экипаж самолета зафиксировал неустойчивую работу двигателя, которая сопровождалась падением его мощности.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий