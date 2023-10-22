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В Красноярске ищут бродившего по улице медведя

Сотрудники полиции Красноярска ищут бродившего по городу медведя

Полицейские Красноярска ищут бродившего по городу медведя. Об этом сообщает Telegram-канал регионального главка МВД.

По информации полиции, медведя заметили ночью во дворе жилого дома на улице Копылова в Железнодорожном районе города.

«На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию, однако хищник обнаружен не был», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по камерам наблюдения удалось установить, что зверь ушел в сторону парка «Гремячая грива».

До этого МВД Красноярского края сообщало, что в регионе ищут медведя, который забрел на Бадалыкское кладбище в Красноярске.

Также в Ленобласти близкие и волонтеры искали 65-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу. Она сообщила о том, что встретилась с медведем и заблудилась.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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