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В Непале зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

На юге Непала произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Uwe Anspach/Global Look Press

На юге Непала сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Согласно информации службы, очаг стихии залегал на глубине 24,7 километра. Эпицентр землетрясения располагался в 35 км к северо-востоку от населенного пункта Бхаратпур.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате сейсмособытия на данный момент нет.

18 октября американская Геологическая служба сообщала, что в американском штате Калифорния недалеко от города Сан-Франциско произошло землетрясение магнитудой 4,1. Отмечалось, что эпицентр располагался в 4,5 км к северо-востоку от населенного пункта Ислтон.

До этого у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Ранее в Иране зафиксировали землетрясение.

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