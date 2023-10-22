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В Гидрометцентре объявили о начале предзимья в некоторых российских регионах

Вильфанд объявил о начале предзимья в ряде российских регионов

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В западных регионах России наступил сезон предзимья, который обычно длится до середины декабря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью с URA.RU.

«На европейской территории РФ, на Урале, начался сезон предзимья», — объявил метеоролог.

Вильфанд предупредил, что погода в этот период ожидается неустойчивая с частыми оттепелями и резкими морозами.

Основным признаком предзимья считается проходящие по умеренным широтам циклоны, несущие хмурую погоду. В такое время часто идет дождь, висят тяжелые облака, а солнечные дни чрезвычайно редки, пояснил он.

До этого Гидрометцентр пообещал москвичам «барическую депрессию» вместо снегопада. По прогнозу, в предстоящие выходные в столице будет холодно, но солнечно. Самым холодных днем на этой неделе станет воскресенье. Однако снегопада не будет, а в начале следующей неделе столицу согреет «барическая депрессия».

Ранее москвичам рассказали о погоде на воскресенье, 22 октября.

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