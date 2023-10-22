В Москве во дворе жилого дома взорвалась иномарка

Взрыв прогремел во дворе многоквартирного дома в столице. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на анонимный источник.

Согласно информации канала, ночью 22 октября на Профсоюзной улице возле подъезда взорвалась легковая машина марки Mercedes, после этого огонь перенесся на соседние Hyundai, Great Wall и Toyota Camry. Все они сильно пострадали от огня.

«От мощного взрыва на первом этаже многоэтажки выбило стекла», — отмечается в публикации.

По словам очевидца, с улицы были слышны крики. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Жертв и пострадавших нет. Правоохранители сейчас выясняют, что именно стало причиной инцидента. По одной из версий, машину могли поджечь, заключается в сообщении.

В Москве один человек пострадал во время взрыва автомобиля такси на заправке. Инцидент произошел на автозаправочной станции на Коломенском проезде. Согласно предварительной информации, взрыв произошел из-за газобаллонного оборудования.

Ранее несколько крупных аэропортах Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва.