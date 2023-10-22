Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

Облачная погода, небольшой дождь по области во второй половине дня и температура воздуха до +4°C ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет +2…+4°C, ночью столбики термометров могут опуститься до +2°C. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 0…+5°C. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до 0°C.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что со среды, 25 октября, в московском регионе ожидается погода как метеорологической зимой.

Леус отметил, что в понедельник Москву и пригород накроет волна дождливого тепла и температура воздуха на короткое время повысится до +11°C. Однако уже во вторник столбик термометра не будет показывать выше +5°C. Местами может быть гололедица.

Также жителей Москвы и Московской области предупредили, что до конца октября возможен снегопад.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.