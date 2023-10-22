В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

До этого стало известно, что в городе Херсон на юге Украины слышны звуки взрывов.

Накануне в подконтрольном украинским властям городе Херсоне были зафиксированы взрывы.

До этого воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Днем ранее глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении в подконтрольной Украине части региона административных зданий региона. В ночь на пятницу в Херсоне также произошли взрывы. В этот же день стало известно о взрывах в Кривом Роге.

В ночь на 19 октября украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Сумы. В пресс-службе областной военной администрации населенного пункта на севере Украины заявили, что инфраструктурный объект в городе получил повреждения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.