Турция передаст Газе гуманитарную помощь

Руководитель Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара направит гуманитарную помощь для сектора Газа с лекарствами и группой врачей, самолет в воскресенье, 22 октября, утром вылетит в Египет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, утром в Египет вылетает самолет, принадлежащий нашей администрации президента, с медикаментами. На борту будут находиться 20 врачей.

Сообщается, что группа из 20 специалистов совместно с египетскими властями определит, какие медикаменты, медицинские препараты и оборудование необходимы жителям Газы.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудил пути урегулирования гуманитарного кризиса в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.