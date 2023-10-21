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В Вене прошел пропалестинский митинг

В Вене на пропалестинский митинг вышли около 1000 человек

В столице АвстрииВене — порядка 1 000 человек вышли на акцию в поддержку Палестины, сообщает ТАСС.

Демонстранты прошлись от здания представительства Евросоюза до дома американского посольства. Организаторами акции выступили активисты австрийских левых организаций. Большинство участников представляли собой членов арабской диаспоры, отдельной колонной прошлись члены австрийского марксистского движения Der Funke.

Люди несли плакаты с лозунгами «Свободу Палестине», «Прекратите блокаду Газы», «Мы никогда не выступали против евреев как религиозного сообщества, но мы всегда против преступлений оккупационной власти».

Волна акций в поддержку Палестины прошла во многих городах мира. Среди них: Нью-Йорк, Вашингтон, Берлин, Прага.

Ранее пропалестинские демонстранты были вытеснены из здания конгресса США в Вашингтоне.

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