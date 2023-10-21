Представитель ХАМАС рассказал об участии Катара в освобождении заложников

Представитель ХАМАС Гази Хамад сообщил в интервью BBC, что при освобождении из плена гражданок США большую роль сыграл Катар.

По его словам, ХАМАС готов освободить заложников, но для этого должны сложиться благоприятные условия. В частности, должна быть остановлена агрессия и допущена гуманитарная помощь в секторе Газа.

«У нас тесные контакты с нашими братьями в Катаре. Они сыграли большую роль в освобождении двух заложниц накануне», — заявил Хамад.

Также он заявил, что в случае наземной операции Израиля Газа станет кромешным адом. По его словам, он не знает, что будет с заложниками и не может гарантировать их безопасность, так как ситуация осложнится.

По данным израильских властей, в плену ХАМАС находятся 203 человека, причем многие из них — граждане иностранных государств. Представитель боевого крыла группировки Абу Убайда говорил, что заложников у сторонников движения порядка 200–250. Известно, что как минимум один из них — гражданин России.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».