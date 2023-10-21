В Палестине назвали число жертв ударов израильских войск по сектору Газа

Количество палестинцев, погибших после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, превысило 4,3 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Палестины.

В заявлении указано, что к текущему моменту в результате боевых действий погибли 4 385 палестинцев. В их числе 1 756 детей и подростков.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получил 13 561 человек. Также, по данным ведомства, несколько десятков палестинцев стали жертвами стычек с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

«Число погибших на Западном берегу с 7 октября увеличилось до 84», — говорится в публикации.

Более того, на указанной территории травмы получили более 1,4 тыс. палестинцев.

20 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что к текущему моменту в стране из-за эскалации конфликта погибли 20 российских граждан. Местоположение еще семи человек остается неизвестным — они считаются пропавшими без вести, подчеркнул дипломат.

За день до этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на территории сектора Газа находятся тысячи россиян. Многие из них обратились в дипломатическое представительство с просьбой об эвакуации, рассказал он в ходе срочного заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее участники саммита по палестинскому вопросу в Египте осудили применение насилия по отношению к мирным гражданам любой из сторон конфликта.