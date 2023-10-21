Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сухогруз подал сигнал о помощи при проходе через пролив Дарданеллы

В проливе Дарданеллы отбуксировали сухогруз с неисправностью электросети

close
100%
Nina Lyashonok/AP

Грузовое судно, экипаж которого сообщил о неполадках при проходе через пролив Дарданеллы, отбуксировали к турецкому причалу Каранлык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны республики.

Согласно данным агентства, корабль следовал из Болгарии в Египет под флагом Панамы. При этом речь идет о сухогрузе Navios Sagittarius, длина которого достигает 223 м.

«У сухогруза <...> возникли проблемы с электросетью в проливе Дарданеллы у деревни Бурханлы», — уточнил источник.

В результате береговая охрана Турции направила к месту аварии свои буксиры, которые успешно отбуксировали судно к причалу Каранлык. Как сказал собеседник агентства, данный инцидент никак не повлиял на движение кораблей в акватории пролива Дарданеллы.

Судно подало сигнал о помощи, находясь на довольно широком участке пролива. Расстояние от одного берега до другого здесь составляет около трех километров, говорится в заявлении.

В начале октября экипаж следовавшего в украинский порт судна Mitsos сообщил о поломке двигателя во время прохода через пролив Дарданеллы. После этого корабль пришлось отбуксировать к причалу, расположенному на острове Бозджаада.

Ранее в Мраморном море перевозившее украинскую пшеницу судно столкнулось с сухогрузом, следовавшим из России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий