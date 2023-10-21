Сухогруз подал сигнал о помощи при проходе через пролив Дарданеллы

Грузовое судно, экипаж которого сообщил о неполадках при проходе через пролив Дарданеллы, отбуксировали к турецкому причалу Каранлык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны республики.

Согласно данным агентства, корабль следовал из Болгарии в Египет под флагом Панамы. При этом речь идет о сухогрузе Navios Sagittarius, длина которого достигает 223 м.

«У сухогруза <...> возникли проблемы с электросетью в проливе Дарданеллы у деревни Бурханлы», — уточнил источник.

В результате береговая охрана Турции направила к месту аварии свои буксиры, которые успешно отбуксировали судно к причалу Каранлык. Как сказал собеседник агентства, данный инцидент никак не повлиял на движение кораблей в акватории пролива Дарданеллы.

Судно подало сигнал о помощи, находясь на довольно широком участке пролива. Расстояние от одного берега до другого здесь составляет около трех километров, говорится в заявлении.

В начале октября экипаж следовавшего в украинский порт судна Mitsos сообщил о поломке двигателя во время прохода через пролив Дарданеллы. После этого корабль пришлось отбуксировать к причалу, расположенному на острове Бозджаада.

Ранее в Мраморном море перевозившее украинскую пшеницу судно столкнулось с сухогрузом, следовавшим из России.