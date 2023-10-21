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Жителей Севастополя предупредили об учениях флота 21 октября

Развожаев: 21 октября в Севастополе проходят учения Черноморского флота

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Пресс-служба Южного военного округа

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вечером 21 октября в городе проходят учения Черноморского флота. Об этом глава населенного пункта предупредил в своем Telegram-канале.

В публикации указано, что тренировка продлится примерно до 19:00 (совпадает с мск). При этом учения организованы в районе Северного и Южного молов, уточнил Развожаев.

«Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов», — написал губернатор.

Он добавил, что в населенном пункте все спокойно.

Утром 21 октября в Севастополе также состоялись учения флота, в ходе которых военнослужащие применяли реактивные бомбометы. По данным Развожаева, тренировка продолжалась до 10:00 (совпадает с мск).

До этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о плановом уничтожении взрывоопасных предметов на полуострове. С 11:00 до 13:00 (совпадает с мск) работы проводились в Старом Крыму. Также с 13:00 до 15:00 (совпадает с мск) взрывы могли услышать жители села Вольное и поселка городского типа Октябрьское.

Ранее Черноморский флот провел учения в севастопольском порту.

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