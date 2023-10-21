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Полиция Франции задержала лицеиста, который хотел сделать бомбу

BFMTV: во Франции задержали ученика, планировавшего сделать бомбу в лицее

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Gerard Bottino/Global Look Press

Во французском департаменте Приморская Сена задержали учащегося лицея, который планировал изготовить взрывчатку в стенах учреждения. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным журналистов, задержание произошло 20 октября: 17-летний подросток сирийского происхождения попытался пронести в профессиональный лицей Кольбер в городе Ле-Пети-Кевийи бутыль с соляной кислотой, однако его замысел раскрыли. Вещество должно было послужить одним из материалов для изготовления бомбы, уточняет телеканал.

Источник издания в полиции отметил, что в 2020 и 2021 годах юноша находился под наблюдением отдела по профилактике радикализации.

Неделю назад силовикам не удалось предотвратить нападение на школу во французском Аррасе, где молодой человек бросился с ножом на учеников и сотрудников.

Ранее во Франции у синагоги задержали другого мужчину с ножом.

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